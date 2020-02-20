السوبر ينتهي بشجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك

ما أن انتهت مباراة كأس السوبر المصري، حتى واندلع شجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك مباشرة.

وحسب مراسل FilGoal.com في الملعب، فإن لاعبو الفريقين دخلوا في شجار عنيف فور إحراز عبد الله جمعة الركلة الحاسمة لفوز الزمالك.

لم نعرف حتى الآن السبب الحقيقي للشجار، ولكن حسب مراسل FilGoal.com فإن حكم اللقاء أشهر أكثر من بطاقة حمراء في وجه لاعبي الفريقين.

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كان الزمالك قد توج بطلا لكأس السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة أربعة مقابل ثلاثة.

























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