الزمالك يفوز بطولتين في أسبوع واحد.. متى تكرر هذا الأمر

في 2003، احتفلت جماهير الزمالك بلقبين، في ظرف 4 أيام.

20 يوليو 2003 كان شاهدا على تتويج الزمالك بدوري أبطال العرب بعد فوزه على الكويت الكويتي 2-1 في استاد القاهرة.

وفي 24 يوليو 2003، أي بعد 4 أيام فقط، توج الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي على حساب اتحاد جدة.

وكرر الزمالك نفس الأمر بعد 17 عاما، لكن بلقبين أكبر.

الأمر حدث أيضا مرتين أخرتين في..

1922: كأس مصر (21 أبريل) وكأس السلطان حسين (25 أبريل)

1960: الدوري العام (27 مايو) وكأس مصر (3 يونيو)

حسم الزمالك لقب كأس السوبر المصري، بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3.

الزمالك حسم الفوز عن طريق بطله محمد أبو جبل الذي تصدى لركلتين من محمد هاني، وأليو بادجي، فيما لم يهدر للزمالك سوى أشرف بنشرقي أمام محمد الشناوي.

الزمالك حصد كأس السوبر للمرة الرابعة، والمرة الثانية على حساب الأهلي عموما، والمفارقة أن المرتين كانا على نفس الملعب والمرمى، بعد أن فعلها الزمالك من قبل في 2017.

الزمالك توج ببطولتين هذا الأسبوع، بعد أن أضاف السوبر المحلي للسوبر الإفريقي الذي حصده قبل أسبوع ضد الترجي التونسي في الدوحة.

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