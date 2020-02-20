التطبيق الأول لـVAR في الكرة المصرية.. إلغاء هدف لـ الأهلي ضد الزمالك

شهدت مباراة الأهلي والزمالك المقامة اليوم الخميس التطبيق الأول لحكم الفيديو VAR والذي أكد إلغاء هدفا للفريق الأحمر.

ويلتقي الأهلي مع منافسه الزمالك في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي على لقب كأس السوبر المصري.

وفي الدقيقة 12 مرر حسين الشحات عرضية زاحفة من الناحية اليمنى سددها جيرالدو في الشباك ويعلن عن الهدف الأول للأهلي.

لكن الحكم المساعد كان رفع بالفعل راية التسلل على حسين الشحات.

ذلك قبل أن يتم اللجوء لحكم الفيديو الذي أكد صحة قرار التسلل وبالتالي إلغاء هدف الأهلي.

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