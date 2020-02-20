السوبر المصري - تعرف على بدلاء الزمالك أمام الأهلي.. عودة شيكابالا

الخميس، 20 فبراير 2020 - 18:17

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - الترجي

يتواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الأهلي.

أعلن باتريس كارتيرون تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري.

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من جهة أخرى، تواجد شيكابالا وإمام عاشور على دكة البدلاء، بجانب محمد عواد كحارس احتياطي، فيما خرج إسلام جابر، ومحمد عبد الغني من القائمة عن لقاء السوبر الإفريقي,

وخرج عمر السعيد ومحمود عبد الرحيم "جنش" من قائمة المباراة بالكامل.

وجاءت دكة الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد السلام – عبد الله جمعة.

الوسط: محمد أوناجم – مصطفى فتحي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إمام عاشور.

وخرج كل من محمد صبحي، ومحمد عبد الغني، وأحمد عيد، وإسلام جابر، ومحمد عنتر، وكريم بامبو، وعمر السعيد، وكابونجو كاسونجو من القائمة.

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