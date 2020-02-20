تشكيل الزمالك – دون تغييرات.. كارتيرون يواجه الأهلي بنفس اختيارات الترجي

محمد عبد الشافي يقود الجبهة اليسرى، فيما يستمر أحمد سيد "زيزو" في الخط الأمامي دون أي تغييرات.

مصطفى محمد في الهجوم وخلفه الثلاثي أحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما"، بينما يؤمن الثنائي المعتاد طارق حامد وفرجاني ساسي وسط ملعب الأبي.

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الشافي

الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.

الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفى محمد

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