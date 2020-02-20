ضربة لـ السد.. إيقاف بغداد بونجاح شهرين

قرر الاتحاد الآسيوي إيقاف المهاجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري لمدة شهرين.

إيقاف الدولي الجزائري يأتي على خليفة نشره لصورة يتهم خلالها حكم مواجهة السد والهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي بالرشوة.

بونجاح حذف الصورة بعدها بقليل من على حسابه عبر إنستجرام، بعد نهاية المباراة بفوز الهلال بنتيجة 4-1 وطرد مدافع السد عبد الكريم حسن.

الإتحاد الآسيوي يوقف #بغداد_بونجاح لمدة شهرين وبالتالي غيابه عن مباراتي العين ذهاباً و إياباً وذلك على خلفية هجومه على حكم مباراة #السد و الهلال في ذهاب نصف نهائي #دوري_ابطال_آسيا 2019 !!! pic.twitter.com/bN6L1VPxbo — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) February 20, 2020

إيقاف المهاجم المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2019 يعني غيابه عن مواجهتي العين الإماراتي في الجولة الثالثة والرابعة من دوري أبطال آسيا.

ويتصدر السد ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط متساويا مع النصر السعودي ومتفوقا على سيبهان الإيراني والعين الإماراتي.

ولم يسجل المهاجم البالغ 28 عاما أي هدف في المسابقة الآسيوية الموسم الجاري واكتفى بصناعة هدفين.

وعلى مستوى ترتيب هدافي الدوري القطري يحتل الجزائري الصدارة برصيد 13 هدفا.

طالع أيضا:

فيلم الزمهلاوية

هل يقف الأهلي في ممر شرفي للزمالك

مورينيو: كنا كالجنود دون طلقات

بعد عقوبة سيتي.. جوارديولا يكشف مستقبله

وزير الرياضة يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد