ضربة لـ السد.. إيقاف بغداد بونجاح شهرين

الخميس، 20 فبراير 2020 - 17:56

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح - السد - مونتيري - كأس العالم للأندية

قرر الاتحاد الآسيوي إيقاف المهاجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري لمدة شهرين.

إيقاف الدولي الجزائري يأتي على خليفة نشره لصورة يتهم خلالها حكم مواجهة السد والهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي بالرشوة.

بونجاح حذف الصورة بعدها بقليل من على حسابه عبر إنستجرام، بعد نهاية المباراة بفوز الهلال بنتيجة 4-1 وطرد مدافع السد عبد الكريم حسن.

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إيقاف المهاجم المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2019 يعني غيابه عن مواجهتي العين الإماراتي في الجولة الثالثة والرابعة من دوري أبطال آسيا.

ويتصدر السد ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط متساويا مع النصر السعودي ومتفوقا على سيبهان الإيراني والعين الإماراتي.

ولم يسجل المهاجم البالغ 28 عاما أي هدف في المسابقة الآسيوية الموسم الجاري واكتفى بصناعة هدفين.

وعلى مستوى ترتيب هدافي الدوري القطري يحتل الجزائري الصدارة برصيد 13 هدفا.

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