مدرب ليستر يتحدث عن اهتمام ناديه بضم لاعب ليفربول

تحدث براندن رودجرز المدير الفني لليستر سيتي عن اهتمام ناديه بضم آدم لالانا لاعب وسط ليفربول الصيف المقبل.

وتواصل نادي ليستر سيتي مع ممثلي لالانا من أجل بحث إمكانية ضمه خلال الصيف المقبل، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال رودجرز في تصريحات للصحفيين يوم الخميس: "لقد رأيت الكثير من الأخبار التي تربطنا بضم لالانا من ليفربول، وهذا ليس هو المهم".

وأضاف "نعلم أن عقده سينتهي قريبا، ولذلك سيكون أمامه عدة خيارات".

واستطرد "آدم لاعب رائع فقد قمت بضمه إلى ليفربول حين كنت مدربا للفريق، كنت على علم بموهبته منذ أن كان لاعبًا شابًا في ساوثامبتون".

وأكمل المدرب الإيرلندي "لقد كان رائعا في صفوف ليفربول، وأنا متأكد من أنه سوف يدرس خياراته".

وشدد "لست بحاجة إلى التحدث عن فترة الانتقالات الصيفية الآن.. لقد تحدثنا عن ذلك طوال شهر يناير".

وأتم رودجرز "أود فقط أن أضيف أنه لاعب من الطراز العالي".

واتخذ ليستر تلك الخطوة من أجل استباق المنافسين الذين يسعون لضم صاحب الـ31 عاما مجانا بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري مع ليفربول.

وأشار التقرير إلى أن أندية توتنام وأرسنال ووست هام يونايتد من بين المهتمين بضم لالانا خلال الصيف المقبل.

وحاليا يسمح للالانا بالتفاوض مع الأندية الأجنبية خارج إنجلترا وحتى توقيع اتفاق مبدئي معهم إذا ما توصل لاتفاق حول البنود الشخصية.

وتشير قواعد الانتقالات الحالية إلى أن لالانا يجب أن يحصل على إذن من فريقه الحالي، ليفربول، إذا ما أراد التفاوض مع الأندية الإنجليزية قبل نهاية عقده الحالي.

ويرغب براندن رودجرز في لم الشمل مرة أخرى، بعد أن كان هو من قرر ضم لالانا من ساوثامبتون عام 2014.

ولا يعد تفاوض لالانا مع الأندية الإنجليزية حاليا مرفوض من ليفربول، إذ وافق النادي وسمح للاعبه بالتخطيط لمستقبله بعدما أوضح له أنه لن يجدد تعاقده، وذلك وفقا لشبكة "سكاي".

ويرى ليستر سيتي أن مشاركة النادي المحتملة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل قد يشكل أفضلية له في إقناع الدولي الإنجليزي.

لالانا انضم إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في صيف 2014 بمبلغ 31 مليون يورو، وكان النادي الإنجليزي يمتلك شرطا في عقد اللاعب يسمح له بتجديده لعام إضافي.

وشارك صاحب الـ31 عاما خلال الموسم الجاري في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

ولعب لالانا بقميص ليفربول في 175 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 22 هدفا وصنع مثلها.

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