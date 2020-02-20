كاراجر: مشاركة صلاح وماني في أمم إفريقيا ستجبر كلوب على ضم مهاجم

يعتقد جيمي كاراجر أسطورة ليفربول أن مشاركة النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني في بطولة أمم إفريقيا 2021 ستجبر مدربهما يورجن كلوب على ضم مهاجم جديد قريبا.

ستقام بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون في يناير وفبراير المقبلين بمنتصف موسم الدوري الإنجليزي.

وقال كاراجر في تصريحات مصورة: "أعتقد أن الوقت قد حان لتعزيز خط هجوم ليفربول، فالثلاثي الأمامي يلعب دائما ويقوم كلوب بالتدوير بينهم أيضا".

وأضاف "لكن عليه التفكير في كأس الأمم الإفريقية المقبلة وإمكانية فقدان صلاح وماني".

وأكمل "أعتقد أن تعاقد ليفربول مع مهاجم كبير مسألة وقت فقط، والسؤال من يكون؟".

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كان كلوب قد انتقد إعادة جدولة كأس الأمم الإفريقية للشتاء بدلا من الصيف كما لعبت النسخة الأخيرة.

فقد وجه أحد الصحفيين سؤالا إلى كلوب الشهر الماضي حول تغيير موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية لينفجر المدرب الألماني قائلا: "هل ترغبون حقا في الحديث عن هذا الأمر؟ لا يمكنني أن أحترم كأس الأمم الإفريقية أكثر مما أفعل، أحبها وشاهدتها كثيرا، وتوجد ظروف صعبة في كثير من الأوقات".

وواصل "إنها مشكلة حقيقية أن تقام بطولة دولية في منتصف الموسم، أتفهم أن الأمر يبدو منطقيا أن تُلعب البطولة في الشتاء لأن طقسهم سيكون أفضل".

وتابع "إنها مشكلة لأن فيفا سيلعب بطولة في 2021 بعد أسبوع أو أكثر من بداية كأس الأمم في موعدها الصيفي وذكرت ذلك سابقا".

واستطرد "ذلك لا يساعد لاعبي إفريقيا، لن نبيع ساديو ماني أو محمد صلاح أو نابي كيتا لأنهم لن يكونوا متاحين في يناير بالطبع لا، لكن إن فكرت في شراء لاعب إفريقي، فأنت بحاجة للتفكير في أنهم لن يكونوا متاحين بعد ذلك في يناير".

وأضاف "تلك كارثة، إن قلنا إن لاعبنا لن يشارك فسيتم إيقافه، كيف يمكن للنادي الذي يدفع راتب اللاعب ألا يقرر مثل تلك الأمور، إن أصيب وقلنا إنه لا يمكنه اللعب، يجب علينا إرساله إلى إفريقيا من أجل أن يتم فحصه".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد أعلن في وقت سابق تعديل موعد كأس الأمم 2021 لتقام في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبلين.

ولم يتوقف هجوم كلوب عند هذا الحد ليواصل: "ليس لدينا أي رأي، نحن نخطط فقط، تلك الأشياء لا يجب أن تسير على هذا النحو، أتحدث عنها الآن ولا أحد سيستمع مطلقا، سيقولون إننا نصيح مجددا في ليفربول وتلك مضيعة للوقت".

واستطرد "طالما لم يتغير شيء سأستمر في قول تلك الكلمات مرارا وتكرارا، الأمر حول اللاعبين وليس حولي".

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