تقارير: اتهام الخليفي برشوة السكرتير العام السابق لـ فيفا

وجه النائب العام السويسري اتهاما لناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لقيامه برشلونة جيروم فالكه السكرتير العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وذلك وفقا لعدة تقارير.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن الاتهام الموجهة إلى الخليفي يرجع إلى فترة رئاسته لمجموعة "بي إن" الإعلامية ولا علاقة له بملكيته للنادي الفرنسي.

ووجهت تهما إلى فالكه أيضا بسبب قبوله الرشاوى وتفاقم المخالفات الجنائية وتزوير الوثائق.

أما بالنسبة للخليفي فتهمته الأبرز هي تحريض فالكه على ارتكاب جرائم جنائية إدارية. وفقا لتقرير "سكاي".

صحيفة "أس" الإسبانية قالت إن الخليفي متهم بشراء فيلا في مدينة ساردينيا في إيطاليا وترك فالكه يقيم بها لمدة 18 شهرا دون دفع أي إيجار ووفر عليه مبلغا يقدر بـ900 ألف إلى 1.8 مليون يورو.

وتوضح تهمة النائب العام السويسري أن الخليفي منح فالكه صلاحيات كبيرة قبل إيقافه وعقابه في وقت سابق بسبب عدة جرائم فساد.

وأشار التقرير إلى أن هناك شخص ثالث تم اتهامه بدفع 3 دفعات تقدر بـ1.25 مليون يورو إلى فالكه.

ويعد الخليفي هو واحد من أشهر رجال الأعمال في عالم كرة القدم بجانب كونه رئيسا لنادي باريس سان جيرمان ومجموعة "بي إن" الرياضية وكونه مندوبا للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وكان فالكه السكرتير العام لفيفا في الفترة من 2007 وحتى 2015، وتم حرمانه من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة 12 عاما خلال عام 2016 بسبب مشاركته في فضيحة الفساد الكبرى في فيفا والتي شهدت الإطاحة بجوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني.

وتم تخفيف عقوبة فالكه بعد ذلك إلى الإيقاف لـ10 سنوات فقط لتنتهي عقوبته في 2026.

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