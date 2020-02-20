جو جوميز: الهزيمة من أتليتكو مدريد ستفيد ليفربول

الخميس، 20 فبراير 2020 - 12:48

كتب : محرر في الجول

أتليتكو مدريد - ليفربول

يعتقد جو جوميز مدافع ليفربول أن الهزيمة على يد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا ستجدد دوافع الفريق قبل لقاء الإياب وباقي مشوار الدوري الإنجليزي.

وفاز أتليتكو مدريد على ليفربول بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.(طالع التفاصيل)

وقال جوميز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الأمر محبط ولسنا معتادين عليه. ولكن الهزيمة تمنحنا الدافع للاستمرار. بفضل هذه الهزيمة، سنصبح متعطشين للفوز من جديد".

أخبار متعلقة
المُختار.. رسميا - برشلونة يتعاقد مع برايثوايت من ليجانيس تيمو فيرنر يتحدث عن اهتمام ليفربول بضمه: فخور للغاية ولكن مورينيو يوضح سبب غضب ألي: حينما خرج تحسن مستوانا فابينيو يكشف سر حفاظ صلاح وماني وفيرمينو على مستوياتهم العالية

وأضاف "من المزعج أننا تلقينا هدفاً من كرة ثابتة. المنافس تراجع وجعل الأمور صعبة علينا للغاية. قطعنا نصف الطريق وما زال أمامنا مباراة أنفيلد".

وأكمل "يمكننا الحصول على مشاعر التفاؤل من نسبة الاستحواذ التي حققناها. الفرص ستأتي، فالأمر لم ينتهي بعد".

وشدد مدافع منتخب إنجلترا "مواجهة الإياب ستكون كبيرة. ليالي أوروبية كثيرة نتطلع إليها، وهذه واحدة منها".

وأتم "مباراة الذهاب برهنت على مدى ضخامة المواجهة. أمامنا مباريات في الدوري الإنجليزي حتى مواجهة أتليتكو مجددا، لهذا علينا التركيز عليها قبل الاستعداد لمواجهة الإياب في دوري الأبطال".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي عندما لعب بالبدلاء واللاعبين الشباب.

وخسر ليفربول مرة ثانية أمام نابولي في مجموعات دوري الأبطال، قبل أن ينهزم للمرة الثالثة فقط أمام أتليتكو.

كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجاري.

اقرأ أيضا

فيلم الزمهلاوية

هل يقف الأهلي في ممر شرفي للزمالك

مورينيو: كنا كالجنود دون طلقات

بعد عقوبة سيتي.. جوارديولا يكشف مستقبله

وزير الرياضة يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

ليفربول أتليتكو مدريد جو جوميز
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجنايني: قولا واحدا.. القمة في موعدها ولن نؤجل مباراة تلبية لرغبة أي ناد 2 ساعة | الدوري المصري
في غياب كوكا.. أرسنال يهزم أوليمبياكوس خارج الأرض 2 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات الجمعة 21-2-2020 والقنوات الناقلة.. مواجهة نارية في كأس مصر 2 ساعة | مصر
الدوري الأوروبي - يونايتد يتعادل رغم صناعة منيوليه.. وإريكسن يقود إنتر لانتصار ثمين 2 ساعة | أوروبا
ساسي: الشناوي ضحك لي بعد ركلة الترجيح.. معلول أفشى له سري 3 ساعة | مصر
الشيشيني: خطتنا كانت الوصول إلى ركلات الترجيح.. لا نستطيع فتح مساحات أمام الأهلي 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 رود خولييت: صلاح "يخدع".. يفعل مثل ميسي تماما 3 السوبر ينتهي بشجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك 4 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟
قد ينال إعجابك