جو جوميز: الهزيمة من أتليتكو مدريد ستفيد ليفربول

يعتقد جو جوميز مدافع ليفربول أن الهزيمة على يد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا ستجدد دوافع الفريق قبل لقاء الإياب وباقي مشوار الدوري الإنجليزي.

وفاز أتليتكو مدريد على ليفربول بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.(طالع التفاصيل)

وقال جوميز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الأمر محبط ولسنا معتادين عليه. ولكن الهزيمة تمنحنا الدافع للاستمرار. بفضل هذه الهزيمة، سنصبح متعطشين للفوز من جديد".

وأضاف "من المزعج أننا تلقينا هدفاً من كرة ثابتة. المنافس تراجع وجعل الأمور صعبة علينا للغاية. قطعنا نصف الطريق وما زال أمامنا مباراة أنفيلد".

وأكمل "يمكننا الحصول على مشاعر التفاؤل من نسبة الاستحواذ التي حققناها. الفرص ستأتي، فالأمر لم ينتهي بعد".

وشدد مدافع منتخب إنجلترا "مواجهة الإياب ستكون كبيرة. ليالي أوروبية كثيرة نتطلع إليها، وهذه واحدة منها".

وأتم "مباراة الذهاب برهنت على مدى ضخامة المواجهة. أمامنا مباريات في الدوري الإنجليزي حتى مواجهة أتليتكو مجددا، لهذا علينا التركيز عليها قبل الاستعداد لمواجهة الإياب في دوري الأبطال".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

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وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي عندما لعب بالبدلاء واللاعبين الشباب.

وخسر ليفربول مرة ثانية أمام نابولي في مجموعات دوري الأبطال، قبل أن ينهزم للمرة الثالثة فقط أمام أتليتكو.

كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجاري.







































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