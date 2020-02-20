رسميا - الاتحاد التونسي يتقدم بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس، 20 فبراير 2020 - 12:18

كتب : أحمد شوقي صلاح

دوري أبطال إفريقيا

تقدم الاتحاد التونسي لكرة القدم بطلب رسمي لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2020.

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام من مباراة واحدة فقط وليس بنظام الذهاب والإياب كالمعتاد.

ونشر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا كتب فيه: "بعد استجابتها لكل الشروط، الجامعة تراسل الاتحاد الإفريقي وتؤكد رغبتها وقدرتها على تنظيم نهائي رابطة الأبطال لسنة 2020".

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وتابع البيان "على اثر الاستشارة التي قام بها الاتحاد الإفريقي والمتعلقة بتنظيم نهائي رابطة الأبطال الإفريقية لسنة 2020، وبعد تأكيد استجابة الجامعة والسلط العمومية التونسية لكل المقتضيات المنصوص عليها بكراس الشروط تنظيم المباراة النهائية".

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 29 مايو المقبل في النسخة الأولى للمباراة النهائية من مباراة واحدة.

وذكرت قناة نسمة التونسية أن الملعب المرشح لاستضافة دوري أبطال إفريقيا هو ملعب رادس.

وكانت قناة الرياضية المغربية قد أعلنت أن الاتحاد المغربي تقدم بطلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وتأهل ناديا الترجي والنجم الساحلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامته الاسبوع المقبل، إذ يواجه الترجي فريق الزمالك، بينما يلعب النجم أمام الوداد.

ويشارك من مصر فريقا الأهلي والزمالك في ربع النهائي.

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