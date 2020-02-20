تيمو فيرنر يتحدث عن اهتمام ليفربول بضمه: فخور للغاية ولكن

الخميس، 20 فبراير 2020 - 11:50

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - ريد بول لايبزيج - توتنام - دوري أبطال أوروبا

أوضح الألماني تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزج أن ارتباط اسمه بالانضمام إلى ليفربول الموسم المقبل يجعله سعيدا للغاية ولكنه شدد على أنه غير مستعد للخطوة حاليا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن فيرنر يقترب بقوة من الانضمام إلى ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال فيرنر في تصريحات أبرزتها جريدة ديلي ميل: "أعلم أن ليفربول هو أفضل فريق في العالم بالوقت الحالي، وعندما يرتبط اسمي بالانتقال لهذا الفريق، فالأمر يجعلني فخوراً للغاية".

وأضاف "إنه لمن دواعي سروري لكني أعلم أن ليفربول يملك الكثير من اللاعبين الجيدين وعلي تحسين نفسي وتعلم الكثير من الأشياء للوصول إلى هذا المستوى واللعب هناك".

وشارك الدولي الألماني خلال الموسم الجاري في 32 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 26 هدفا وصنع 10 آخرين.

وكان أوليفر مينتزلاف المدير التنفيذي لنادي ريد بول لايبزج إن تيمو فيرنر مهاجم فريقه سعيد في الفريق ويركز على إنهاء الموسم معه على الرغم من تقارير رحيله الصيف المقبل. وذلك وفقا لتصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح مينتزلاف قبل أيام: "نرى تلك التقارير طيلة الوقت".

وواصل "أحدهم يختلق شيئا ثم ينقلها الجميع عنه".

وأتم "فيرنر سعيد هنا ويرغب في اللعب لبقية الموسم ويركز على ذلك الأمر فقط".

وانضم فيرنر صاحب الـ23 عاما إلى لايبزج قادما من شتوتجارت في صيف 2016 بمبلغ 14 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

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