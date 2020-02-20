رسميا - صن داونز يعلن جاهزية مدافعه لمواجهة الأهلي

أعلن نادي صن داونز جاهزية موسى ليبوسا الظهير الأيسر للفريق للمباريات المقبلة بما فيهم مباراة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تعرض موسى ليبوسا مدافع صن داونز الجنوب إفريقي للإصابة خلال مواجهة بلومفونتين سلتيك في الدوري.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الجنوب إفريقي: "الطاقم الطبي يعلن جاهزية موسى ليبوسا والمشاركة في المباريات".

وغادر ليبوسا الملعب مصابا وشارك بدلا منه واين أندرسي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي فاز بها صن داونز بهدفين مقابل هدف واحد.

ليبوسا البالغ من العمر 27 عاما يشارك في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

ولعب مع صن داونز هذا الموسم 17 مباراة في الدوري، و3 مباريات في دوري الأبطال، وسجل هدفين وصنع هدف.

واستعاد صن داونز حارسه دينيس أونيانجو الذي تعرض لإصابة قبل أيام.

ويستعد صن داونز لمواجهة الأهلي يوم 29 فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة.

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