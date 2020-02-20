فابينيو يكشف سر حفاظ صلاح وماني وفيرمينو على مستوياتهم العالية

الخميس، 20 فبراير 2020 - 11:23

كتب : FilGoal

فيرمينو - محمد صلاح - ليفربول - ليستر سيتي

كشف البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول سر التألق المستمر لثلاثي هجوم ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

الثلاثي يتألق سويا منذ انضمام صلاح للريدز في صيف 2017 ويعد أحد أقوى الخطوط الأمامية بالعالم.

وقال فابينيو في تصريحات أبرزتها جريدة ديلي ستار: "صلاح وماني وفيرمينو لا يكلون ولا يتعبون".

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وأضاف "يوميا تجد كل منهم في صالة الجيمانزيوم لمدة ساعة قبل باقي الفريق".

وأكمل "محمد وساديو وروبرتو يريدون دائما المزيد رغم كل ما وصلوا إليه".

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم بلغ 18 هدفا، كما صنع 9 أهداف، خلال 35 مباراة.

أما ماني فسجل 16 هدفا وصنع 11 خلال 33 مباراة.

بينما أحرز فيرمينو 10 أهداف وصنع 12 في 38 مباراة لعبها.

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