اتحاد الكرة: تأجيل قمة 24 فبراير؟ إراحة الفريقين 9 أيام ليست ميزة

طرح أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة أكثر من تساؤل تعبيرا عن دهشته من المطالبة بتأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري.

وأشار عبد الله عبر قناة النهار "من أول يوم أكدنا أن تأجيل أي مباراة سيكون لسببين: إما توجيه أمني أو تغيير في جدول المباريات الإفريقية".

وتساءل "المباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع، متى نلعبها؟ وماذا إذا طلب أي ناديين تأجيل مباراتهما؟ هل الدوري الأهلي والزمالك فقط، أم هناك أندية أخرى تشارك في البطولات الإفريقية؟".

وواصل "ولماذا نقيد 30 لاعبا؟ وتتصارع الأندية على ذلك؟ ومتى سينتهي الدوري بكل هذه المؤجلات؟".

وأشار "نحاول إرساء جدول منتظم لتفادي تلاحم المواسم، كما أن المنتخب الاولمبي بحاجة لمعسكر إعداد قبل أول مباراة يوم 23 يوليو في دورة الألعاب، لابد من النظر للمصلحة العامة، مدربو الأندية لا يقدرون على عمل فترة إعداد استعدادا لبداية كل موسم".

واستطرد "ما الميزة في الحصول على راحة 9 أيام؟ أيهما أفضل الراحة أم أن يحافظ كل فريق على إيقاع المباريات؟".

ولفت "عند تأجيل مباراتين للأهلي والزمالك في 25 يناير، قالوا إن الفريقين تأثرا بطول فترة الراحة".

وواصل أحمد عبد الله تساؤلاته "لماذا لم يتقدم الناديان بطلب تأجيل المباراة؟ هل سيقدم الطلب بعد السوبر؟ مندهش جدا من رغبة الفريقين في التأجيل، أمر غريب جدا، لأول مرة أرى ذلك".

في سياق آخر، اختتم عضو اتحاد الكرة تصريحاته "الممر الشرفي ليس إلزاميا على أي فريق، بل خطوة اختيارية، إذا وجد كخطوة لنبذ التعصب، أهلا وسهلا، وإذا لم يتم، لا توجد مشكلة".

وكان محسن صالح مدير لجنة التخطيط قد انتقد الرغبة في تأجيل اللقاء في حديثه عبر أبو ظبي الرياضية.

وصرح صالح: "تاريخيا البعض يقول ويتهم الأهلي بأنه يؤجل المباريات ويُسير الأمور كما يريد".

وأضاف "الموسم الماضي تعرض الأهلي لحملة شرسة بأنه يؤجل المباريات".

وأكمل "جاء اتحاد كرة مُعين وقال إنه لن توجد تأجيلات والآن البعض يطلب تأجيل القمة".

وأتم محسن صالح حديثه "الأهلي يجلس وينتظر القرار وهو لم يطلب تأجيل المباراة ليقول لهم أنتم من تؤجلوا المباريات ولست أنا".

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة من نفس عدد المباريات.

ويتلقي القطبان في مباراة السوبر المصري مساء اليوم الخميس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

اقرأ أيضا:

فيلم الزمهلاوية

هل يقف الأهلي في ممر شرفي للزمالك

مورينيو: كنا كالجنود دون طلقات

بعد عقوبة سيتي.. جوارديولا يكشف مستقبله

وزير الرياضة يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد