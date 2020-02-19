منافس الأهلي في إفريقيا - إصابة مدافع صن داونز

تعرض موسى ليبوسا مدافع صن داونز الجنوب إفريقي للإصابة خلال مواجهة بلومفونتين سلتيك

وفاز صن داونز في الدوري الجنوب إفريقي على سلتيك في الجولة الـ20 من المسابقة بهدفين لهدف. (طالع التفاصيل)

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة غادر موسى ليبوسا الملعب مصابا، وشارك بدلا منه واين أرندسي.

وأعلن نادي صن داونز عن إصابة لاعبه، ومن المنتظر أن يخضع للفحوصات الطبية لتحديد مدى إصابة ومدة غيابه.

ليبوسا البالغ من العمر 27 عاما يشارك في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

ولعب مع صن داونز هذا الموسم 17 مباراة في الدوري، و3 مباريات في دوري الأبطال، وسجل هدفين وصنع هدف.

واستعاد صن داونز حارسه دينيس أونيانجو الذي تعرض لإصابة قبل أيام.

ويستعد صن داونز لمواجهة الأهلي يوم 29 فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة.

وتعد هذه الإصابة هي الثالثة في صفوف صن داونز، بعد إصابة ثابيلو مورينا ولانجيرمان.

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