حوار في الجول – ميتشو: هذا ما كنت سأفعله لو أواجه الأهلي.. وأتوقع تتويج الزمالك بالسوبر

"الفترة التي مكثتها في الزمالك لم تجعلني أشجع الفريق فقط بل أصبحت أعيش حياة المشجع الزمالكاوي، أحب الفريق والجمهور وأكن كل الاحترام للإدارة وأتوقع تتويج الفريق بلقب السوبر" بتلك الكلمات بدأ ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" حديثه عن فريقه السابق.

وتولى ميتشو قيادة الزمالك في 12 في كل البطولات فاز في سبع مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر أربعة.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع المدرب الصربي للحديث عن فريقه السابق ورؤيته للقاء القمة المقبل أمام الأهلي الذي يقام غدا الخميس في ملعب أبو ظبي على لقب كأس السوبر المصري.

وبدأ ميتشو حديثه قائلا: "سعدت كثيرا بتتويج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي، لقد تواصلت مع اللاعبين قبل المباراة ودعمتهم وأبارك لهم الآن وأهنئ كل جماهير الزمالك العظيمة".

وواصل "أتمنى أن يستمر الفريق كله بذات العقلية وأن يحققوا الانتصارات فجمهور الزمالك يستحق السعادة المستمرة".

وشدد ميتشو "علاقتي بكل اللاعبين متميزة للعاية وسأحاول مشاهدة لقاء السوبر ضد الأهلي وأتمنى أن أتصل بهم بعد اللقاء لتهنئتهم على الفوز".

وعن التشكيل الأفضل للزمالك في السوبر قال ميتشو: "بالنسبة لي كنت سأخوض المباراة بوضع كل لاعب في مركزه الأساسي وأن يعلم متى يهاجم ومتى يدافع لأن الأهلي قوي للغاية".

واستدرك "أتمنى أن يحالف باتريس كارتيرون التوفيق ويقود الزمالك لرفع الكأس".

وأكمل "أتوقع تتويج الزمالك باللقب ورغم تفوق الأهلي محليا لكن انتصار الزمالك على الترجي سيعطيه دفعة معنوية كبيرة إلى جانب امتلاك الفريق العديد من اللاعبين الكبار المميزين".

وبسؤاله عن نقطة قوة الأهلي أجاب مدرب منتخب أوغندا الأسبق "ميزة الأهلي هي اللعب الجماعي فكل لاعب يوظف إمكانياته لخدمة الفريق بأفضل شكل، لكن لديهم نقطة ضعف في الدفاع على الزمالك استغلالها جيدا".

أما عن أفضل لاعب دربه في الزمالك رفض ميتشو اختيار لاعبا بعينه وأوضح "الزمالك يصبح جيدا لو تخلى كل اللاعبين عن فرديتهم ولعبوا بشكل جماعي، ولكن بشكل عام كلهم مميزين فرديا ولهم إمكانيات رائعة".

وشدد "لو أن مستواهم ليس جيدا لم يكن الزمالك ليتعاقد معهم من الأصل".

وأتم ميتشو حديثه "أشكر كل جماهير الزمالك على الفترة الرائعة التي قضيتها معهم واللاعبين على احترافيتهم وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح".

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