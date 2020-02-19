سولشاير يكشف عن صدمة لجماهير يونايتد وإنجلترا: راشفورد قد يغيب عن يورو 2020

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 19:49

كتب : FilGoal

راشفورد - مانشستر يونايتد - كريستال بالاس

صدمة لجماهير مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، ماركوس راشفورد قد لا يلحق ببطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد كشف عن الخبر الصادم لجماهير مانشستر يوناتيد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة كلوب بروج البلجيكي.

وقال سولشاير: "أتمنى أن يعود ماركوس راشفورد للمشاركة مرة أخرى هذا الموسم".

أخبار متعلقة
روما: رفضنا هالاند منذ عامين مقابل 4 ملايين يورو تقارير: رانكيك يوقع عقودا مبدئية مع ميلان فيلم في الجول - الزمهلاوية.. قصة عمرها 97 سنة لنجوم الأهلي والزمالك تحديد موعد دربي الباسك الذي تأجل بسبب تلوث الهواء

وأضاف "لا يزال أمامه بعض الوقت للتعافي والعودة من الإصابة، أتمنى أن يعود بشكل أسرع".

وأكمل "لا يزال أمامه بضعة شهور أخرى للعودة، وبعد ذلك إذا لم يكن لائقا لن يشارك في يورو 2020".

وتعرض راشفورد لإصابة في أربطة الركبة قبل عدة أسابيع.

وأجرى المهاجم الإنجليزي الشاب جراحة في أربطة الركبة قبل أسابيع، والموعد المحدد لعودته كان في أبريل المقبل.

ولعب راشفورد البالغ من العمر 22 عاما، 31 مباراة هذا الموسم مع مانشستر يونايتد في مختلف البطولات سجل خلالهم 19 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

طالع أيضا

فيلم في الجول – الزمهلاوية.. قصة عمرها 97 سنة

تعرف على أول مبارة تشهد تطبيق الـVAR في مصر

ميتشو: هذا ما كنت سأفعله لو أواجه الأهلي

راشفورد قد يغيب عن يورو 2020

شاهد.. المقاولون يُدمر المصري 4-0

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي راشفورد منتخب إنجلترا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
محسن صالح: يتهمون الأهلي بتسيير الأمور كما يريد.. والآن يريدون تأجيل المباريات 4 دقيقة | الدوري المصري
المصري: اجتماع مجلس إدارة لتقرير مصير إيهاب جلال 20 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو وجيسوس يقودان الهجوم ضد وست هام 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن عبر في الجول: تلقينا خطاب الأمن.. سنلاقي صن داونز في استاد القاهرة 26 دقيقة | إفريقيا
إسماعيل يوسف: كارتيرون يشبه فايلر.. والأهلي والزمالك يحتاجان لتأجيل قمة الدوري 31 دقيقة | الدوري المصري
فلامنجو أمام إندبندينتي ديل فالي.. ريكوبا سود أمريكانا في انتظار بطل جديد 32 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 رود خولييت: صلاح "يخدع".. يفعل مثل ميسي تماما 3 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 4 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟
قد ينال إعجابك