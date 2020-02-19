سولشاير يكشف عن صدمة لجماهير يونايتد وإنجلترا: راشفورد قد يغيب عن يورو 2020

صدمة لجماهير مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، ماركوس راشفورد قد لا يلحق ببطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد كشف عن الخبر الصادم لجماهير مانشستر يوناتيد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة كلوب بروج البلجيكي.

وقال سولشاير: "أتمنى أن يعود ماركوس راشفورد للمشاركة مرة أخرى هذا الموسم".

وأضاف "لا يزال أمامه بعض الوقت للتعافي والعودة من الإصابة، أتمنى أن يعود بشكل أسرع".

وأكمل "لا يزال أمامه بضعة شهور أخرى للعودة، وبعد ذلك إذا لم يكن لائقا لن يشارك في يورو 2020".

وتعرض راشفورد لإصابة في أربطة الركبة قبل عدة أسابيع.

وأجرى المهاجم الإنجليزي الشاب جراحة في أربطة الركبة قبل أسابيع، والموعد المحدد لعودته كان في أبريل المقبل.

ولعب راشفورد البالغ من العمر 22 عاما، 31 مباراة هذا الموسم مع مانشستر يونايتد في مختلف البطولات سجل خلالهم 19 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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