خبر في الجول – لقاء الإسماعيلي وبيراميدز يشهد أول اختبار في لقاء رسمي للـVAR

ستظهر تقنية الفيديو “VAR” لأول مرة في مصر خلال مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس مصر، وذلك لاختبارها تمهيدا لاعتمادها بشكل رسمي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن استاد الإسكندرية، تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالبهم بالاستعداد لتطبيق تقنية الفيديو خلال مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس مصر على سبيل الاختبار.

وتأتي تجربة تقنية في المباراة من الاتحاد المصري لكرة القدم، بهدف الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبدء استخدام التقنية في مباريات الدوري بداية من الدور الثاني.

محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة كان قد كشف عن الملاعب التي حصلت على ترخيص تواجد تقنية الفيديو في مصر، فقال "الآن يحق لملاعب القاهرة والسلام والمقاولون العرب وجهاز الرياضة العسكري وبتروسبورت لاستقبال مباريات بتقنية الفيديو".

وأتم "سنحصل غدا على الموافقة لملعب السويس ويوم الجمعة ستكون موافقة استاد الاسكندرية".

الإسماعيلي يواجه بيراميدز يوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

وستكون المباراة تاريخية، إذ ستشهد أول ظهور رسمي لتقنية الفيديو في الملاعب المصرية.

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