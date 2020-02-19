منافس الأهلي - أونيانجو يعود ويقود صن دوانز لفوز جديد في الدوري

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 21:42

كتب : FilGoal

دينيس أونيانجو - أوغندا - مصر

عاد دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز للمشاركة بشكل طبيعي مع فريقه وقاده للفوز على بلومفونتين سلتيك بهدفين لهدف.

وفاز صن داونز في الدوري الجنوب إفريقي على سلتيك في الجولة الـ20 من المسابقة.

ورفع صن داونز رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري جنوب إفريقيا، بفارق 4 نقاط عن كايزر تشيفز المتصدر.

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ثنائية فوز صن داونز سجلها سيبوسيسو فيلاكازي في الدقيقة 15، وهلومفو كيكانا في الدقيقة 55 من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة.

وشارك الحارس الأوغندي أوناينجو بشكل طبيعي بعدما غادر المباراة السابقة بسبب الإصابة.

ويستعد صن داونز لمواجهة الأهلي يوم 29 فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة.

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