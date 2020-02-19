خبر في الجول – الزمالك يتلقى موافقة الأمن على مواجهة الترجي في استاد القاهرة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 21:33

كتب : إبراهيم رمضان

سامح ديربالي - زيزو - الزمالك - الترجي

تلقى الزمالك موافقة سلطات الأمن على لقاء الترجي التونسي في استاد القاهرة في دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه كان هناك اجتماعا اليوم الأربعاء بين سلطات الأمن ومسؤولين من الزمالك وتلقى فيه النادي الأبيض الموافقة على لقاء الترجي في استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع.

يذكر أن الزمالك سيلاقي الترجي في الـ28 من شهر فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل ملاقاته إيابا في تونس في السادس من شهر مارس المقبل.

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ويتواجد الزمالك حاليا في أبو ظبي للقاء الأهلي في السوبر المصري غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد.

وبعد ذلك من المفترض أن يلاقي الزمالك نظيره الأهلي في الـ24 من شهر فبراير الجاري في القمة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري.

وتلقى الأهلي في وقت سابق موافقة سلطات الأمن على لقاء ماميلودي صن داونز في دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع كذلك. (طالع التفاصيل)

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