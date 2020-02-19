الأهلي يعلن عبر في الجول: تلقينا خطاب الأمن.. سنلاقي صن داونز في استاد القاهرة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 20:33

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - صن داونز - الجماهير

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي عن تلقي ناديه خطابا من سلطات الأمن يفيد بالموافقة على مواجهة ماميلودي صن داونز في ستاد القاهرة بحضور الجمهور.

وقال مرجان لـFilGoal.com: "تلقينا خطابا من سلطات الأمن ومن الجهات المعنية بالموافقة على إقامة لقاء صن داونز في استاد القاهرة".

وأضاف "تمت الموافقة على حضور 30 ألف مشجع للمباراة".

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يذكر أن الأهلي سيلاقي صن داونز في الـ29 من شهر فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل ملاقاته إيابا في جنوب إفريقيا في السابع من شهر مارس المقبل.

ويتواجد الأهلي حاليا في أبو ظبي للقاء الزمالك في السوبر المصري غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد.

وبعد ذلك من المفترض أن يلاقي الأهلي نظيره الزمالك في الـ24 من شهر فبراير الجاري في القمة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري.

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