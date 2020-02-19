تقارير: رانكيك يوقع عقودا مبدئية مع ميلان

أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن الألماني رالف رانكيك وقع عقودا مبدئية مع ميلان الإيطالي لتولي مهمة الفريق بدءا من الموسم المقبل.

ويحتل رانكيك مهمة تطوير كرة القدم في مؤسسة ريد بول لناديي لايبزيج الألماني وسالزبروج النمساوي في الوقت الحالي.

الصحيفة الفرنسية قالت إن البالغ 61 عاما وقع على العقود مع إدارة إيليوت الأمريكية مُلاك النادي.

وفي حال فُسخ التعاقد قبل تعيينه فسيتم تعويضه ماديا.

ووفقا لـ "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية فأن رانكيك سيتولى مهمة بيع وشراء ومتابعة المواهب والمدربين.

مدرب شتوتجارت وشالكه وريد بول لايبزيج الألماني سبق له العمل في كافة الأصعدة على مستوى التدريب والإدارة والتحكم باستراتيجية الانتقالات.

رانكيك سيتعين عليه أداء 3 مهام وهو ما قد ينهي مشوار باولو مالديني وزفونمير بوبان من مناصبهم الإدارية.

ولم تكشف التقارير إمكانية توليه مهمة تدريب الفريق لكنها توقعت أن ستيفانو بيولي المدير الفني الحالي سيكون الموسم الجاري موسمه الأخير.

مالديني سبق له أن علق على تعيين رانكيك قائلا: "كمدير رياضي مع كامل الاحترام، لا اعتقد أن رالف مناسب لنادي مثل ميلان".

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