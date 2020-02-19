"لربط الرياضة بالآثار القديمة والاستثمار".. نادي سوهاج يعلن تغيير شعاره

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 17:50

كتب : رضا السنباطي

شعار سوهاج الجديد

أعلن نادي سوهاج تغيير شعار الفريق، وكشف عن الشعار الجديد الذي سيستخدم في الفترة المقبلة.

وقال نشأت العريس رئيس نادي سوهاج في تصريحات لـFilGoal.com: "كان لابد من تغيير شعار النادي القديم. فقررنا تصميم شعار جديد يربط الرياضة بالآثار القديمة لمدينة سوهاج".

وأضاف "يتكون الشعار من تاج الملك مينا شعار المحافظة، وطائر حورس رمزاً لمعبد أبيدوس".

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رئيس سوهاج أتبع "نحن من أقدم أندية الصعيد، النادي تأسس عام 1931، وكان يسمي نادي الملك فاروق نظرا لتواجد استراحة الملك فاروق في النادي".

وأكمل "لابد من التطور من أجل الهدف الاستثماري، فالأندية الشعبية تمر بأزمات كبيرة".

العريس استرسل "أتعجب لماذا لا يستثمر رجال الأعمال في سوهاج؟ نجد ترك آل الشيخ يستثمر في بيراميدز ثم ألميريا. سنكون سعداء إذا جاء مستثمرون مثل ترك آل الشيخ لكي يستثمروا في أقدم أندية الصعيد".

وأتم "رجال الأعمال من أبناء سوهاج هم أنجح رجال أعمال في مصر، ومع ذلك يستثمرون في القاهرة وبحري ويتخلوا عن سوهاج. منهم محمد أبو العنين في سيراميكا كليوباترا، وآل عثمان مثلا".

نادي سوهاج يحتل المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة (الصعيد) من دوري الدرجة الثانية المصري برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.

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