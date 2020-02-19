موسيماني: ما العيب في اللعب في الكونفدرالية مثل الأهلي والزمالك

لا يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لماميلودي صن داونز عيبا في اللعب في بطولة كأس الكونفدرالية الموسم المقبل إذا فشل في إنهاء الدوري ضمن المركزين الأول والثاني.

ويحتل صن داونز حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، ليصبح مهددا بالغياب عن دوري الأبطال لأول مرة منذ 2013.

وقال موسيماني :"لا أمانع اللعب في كأس الكونفدرالية، لأن بعض أكبر الفرق في القارة تنافست وأدت بلاء حسنا في المسابقة عندما أخفقوا في التأهل لدوري الأبطال".

وأوضح "فريق الزمالك المصري هو حامل اللقب الحالي، في حين فاز الأهلي منافسنا المقبل في دوري الأبطال بالكأس عام 2014".

وأضاف "لا يوجد أي عيب في اللعب في النسخة الإفريقية من الدوري الأوروبي".

وواصل "يمكننا اللعب في كأس الكونفدرالية، لعب مازيمبي من قبل ضد سوبر سبورت الجنوب إفريقي في النهائي وفازوا به، وابحث عن صورهم في المنصة ستجدهم يحتفلون وسعداء، ونحن أيضا سنكون سعداء رغم إنها بطولة أسهل وليست قوية مثل دوري الأبطال".

وأتم "لا يريد الناس في أوروبا اللعب يوم الخميس ويريدون اللعب يومي الثلاثاء والأربعاء، هنا ستكون مباريات كأس الكونفدرالية يوم الأحد عندما يذهب الناس إلى الكنيسة".

يذكر أن الأهلي حدد في وقت سابق يوم 29 فبراير الجاري من أجل مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.