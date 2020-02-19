سيميوني يبرر الطريقة الدفاعية.. ويشدد: هزمنا الفريق الأفضل في العالم

برر دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد طريقته الدفاعية أمام ليفربول الذي وصفه بأفضل فريق في العالم، وذلك في لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

وفاز أتليتكو مدريد على ليفربول بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.(طالع التفاصيل)

وقال سيميوني في تصريحات أبرزها موقع أنفيلد ووتش: "عندما تعمل كفريق في كتلة واحدة، يمكنك أن تفعل ما تريد".

وأضاف الأرجنتيني "لم يكن أفضل حفل على الإطلاق لأننا لم نفز ببطولة".

وواصل سيميوني "لا تنسوا أن أفضل فريق في العالم جاء إلى هنا وهزمناه".

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وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي عندما لعب بالبدلاء واللاعبين الشباب.

وخسر ليفربول مرة ثانية أمام نابولي في مجموعات دوري الأبطال، قبل أن ينهزم للمرة الثالثة فقط أمام أتليتكو.

كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجاري.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.







































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