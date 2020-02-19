سيميوني يبرر الطريقة الدفاعية.. ويشدد: هزمنا الفريق الأفضل في العالم

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 14:59

كتب : FilGoal

ليفربول - أتليتكو

برر دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد طريقته الدفاعية أمام ليفربول الذي وصفه بأفضل فريق في العالم، وذلك في لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

وفاز أتليتكو مدريد على ليفربول بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.(طالع التفاصيل)

وقال سيميوني في تصريحات أبرزها موقع أنفيلد ووتش: "عندما تعمل كفريق في كتلة واحدة، يمكنك أن تفعل ما تريد".

أخبار متعلقة
كلوب: سيميوني لم يشاهد المباراة بأكملها لأنه كان مشغولا بإثارة الجماهير سكولز: يبدو أن مارسيال بحاجة لشخص يذكره أنه مهاجم كل دقيقتين سكاي: ليستر تواصل مع ممثلي لالانا لضمه مجانا في الصيف روبرتسون يتهكم على احتفال أتليتكو مدريد بالفوز في لقاء الذهاب

وأضاف الأرجنتيني "لم يكن أفضل حفل على الإطلاق لأننا لم نفز ببطولة".

وواصل سيميوني "لا تنسوا أن أفضل فريق في العالم جاء إلى هنا وهزمناه".

وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي عندما لعب بالبدلاء واللاعبين الشباب.

وخسر ليفربول مرة ثانية أمام نابولي في مجموعات دوري الأبطال، قبل أن ينهزم للمرة الثالثة فقط أمام أتليتكو.

كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجاري.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

اقرأ أيضا

فايلر: رمضان لن يلحق بالسوبر

كارتيرون: تدريبي للأهلي لا يميزني

إكرامي يرد على تقارير خلافه مع فايلر

مصطفى فتحي: الفوز على الأهلي له طعم مختلف

كلوب: استبدلت صلاح أمام أتليتكو مدريد لهذا السبب

ليفربول أتليتكو مدريد دييجو سيميوني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مورينيو: هذا فريقي الذي أملكه.. كنا كجنود يذهبون إلى الحرب بدون رصاص 6 ساعة | أوروبا
وزير الرياضة: نتعامل مع صلاح مثل ميسي ورونالدو.. ومشروع قومي لعودة الجماهير 7 ساعة | منتخب مصر
الدرندلي يجيب: هل ينظم الأهلي ممرا شرفيا لـ الزمالك في السوبر 7 ساعة | مصر
تركي آل الشيخ: كفة الأهلي أرجح أمام الزمالك في السوبر 7 ساعة | مصر
جوارديولا عن مستقبله: إن لم يقيلني سيتي سأبقى معه.. لماذا أغادر؟ 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الخميس 20-2-2020 والقنوات الناقلة.. الكل في انتظار السوبر المصري 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 رود خولييت: صلاح "يخدع".. يفعل مثل ميسي تماما 3 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟ 4 المصري لـ في الجول: الكرة المصرية لن تتقدم أبدا لغياب العدل.. هل يحتاج الأهلي للحكام؟
قد ينال إعجابك