كلوب: سيميوني لم يشاهد المباراة بأكملها لأنه كان مشغولا بإثارة الجماهير

تعجب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من كثرة تحميس دييجو سيميوني نظيره في أتليتكو مدريد لجماهيره طوال لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

وفاز أتليتكو مدريد على ليفربول بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.(طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أعلم الآن كيف سيكون الوضع في مباراة الإياب، ولا أعلم ما إذا كان دييجو سيميوني قد شاهد مباراة الذهاب بأكملها أم لا، فهو كان مشغولًا بإثارة حماس الجماهير معظم الوقت".

وأضاف المدرب الألماني "في مباراة الإياب ستنقلب الآية وسيكون الدعم الجماهيري الأكبر من نصيبنا نحن، وهذا سيغير الكثير من الأمور".

واستمر "نحن نتحدث دائما عن تأثير أجواء الملاعب كأنفيلد على نتائج المباريات، وفي لقاء الذهاب لمسنا ذلك في واندا ميتروبوليتانو".

وأردف "لقد ظهر بحث الجماهير عن الفوز بأي طريقة واضحًا، وأستطيع أن أقول إن كل هذه الجماهير التي حضرت إلى ملعب أتليتكو لم تسع لرؤية مباراة جميلة".

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق "لقد بحثوا عن الفوز وحصلوا عليه، ولذلك هم سعداء الآن. إذا كان علينا أن نلعب مباراة مثالية فهذا ما سنحاول فعله بكل تأكيد".

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وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي عندما لعب بالبدلاء واللاعبين الشباب.

وخسر ليفربول مرة ثانية أمام نابولي في مجموعات دوري الأبطال، قبل أن ينهزم للمرة الثالثة فقط أمام أتليتكو.

كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجاري.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.







































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