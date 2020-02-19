روبرتسون يتهكم على احتفال أتليتكو مدريد بالفوز في لقاء الذهاب

تهكم أندي روبرتسون مدافع ليفربول على احتفال لاعبي أتليتكو مدريد بالفوز على فريقه في نهاية مبارتهما بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز أتليتكو مدريد على ليفربول بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.(طالع التفاصيل)

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد احتفلوا كما لو أنهم تأهلوا على حسابنا، أمامنا بعض المباريات في الدوري الإنجليزي ثم نذهب لمواجهة أتليتكو في أنفيلد".

وعن لقاء الذهاب تحدث قائلا "كانت مواجهة صعبة. لم نحقق منذ فترة بداية أسوأ من هذه. واصلنا العمل وأعتقد أننا تعاملنا بشكل جيد مع الموقف وخلقنا بعض الفرص، لكن لم نتمكن من تسجيل أهداف".

وأضاف "كانت الفرص محدودة من الطرفين، ورغم ذلك صنعنا فرص خطيرة ولكن نتمكن من إنهائها بنجاح".

وشدد "نحتاج في مواجهة الإياب علي أنفيلد أن نقدم نفس الأداء إن لم يكن أفضل، ونأمل أن يكون لدينا ما يكفي من أجل التأهل للدور المقبل. نحن ندرك جيداً مدى صعوبة الأمر".

ويرى روبرتسون أنه على اللاعبين تقديم نفس المستوى الذي قدموه أمام برشلونة الموسم الماضي والفوز برباعية، لقلب الأمور أمام فريق دييجو سيميوني.

وعن تأثير لملعب أنفيلد في الإياب، أضاف: "لا يمكننا التعامل مع الأمر على أنه مسلم به. لنكون صادقين، سنكون في حاجة لجماهيرنا أكثر من أي وقت مضى".

وأتم "نحتاج إلى هذه الأجواء التي تمنح اللاعبين دفعة إضافية. هي ليلة دوري الأبطال في أنفيلد وسنبذل بدون شك قصارى جهدنا، لكن بدون شك نحتاج إلى مساعدة الجماهير".

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وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي عندما لعب بالبدلاء واللاعبين الشباب.

وخسر ليفربول مرة ثانية أمام نابولي في مجموعات دوري الأبطال، قبل أن ينهزم للمرة الثالثة فقط أمام أتليتكو.

كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجاري.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.







































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