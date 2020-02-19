كلوب يوضح ما يحتاجه ليفربول لعبور أتليتكو مدريد

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن فريقه يحتاج لتسجيل هدف مبكر في مباراة الإياب ضد أتليتكو مدريد من أجل العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز أتليتكو مدريد على ليفربول بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.(طالع التفاصيل)

عما يحتاجه ليفربول لعبور مباراة الإياب، أوضح كلوب "يجب أن نعترف أن أتليتكو مدريد دافع بشكل رائع ولم يفقد لاعبو الفريق تركيزهم في أية لحظة".

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه: "من جانبنا، كان بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل، والآن بتنا نعرف أكثر عن الخصم".

وواصل "على سبيل المثال لقد تقابل أتليتكو مع برشلونة في مباريات كثيرة، وكان يلعب بأسلوب مختلف عن أسلوبه ضدنا لأننا لا نلعب بطريقة برشلونة، كما أن مباراة الثلاثاء كانت على أرضهم أيضًا. شعرت أنهم يريدون تحقيق الفوز بأي طريقة ثم انتظار ما ستؤول إليه الأمور في مباراة الإياب".

وشدد "يجدر بنا التحسن في الثلث الهجومي، وأعتقد أن معرفتنا المزيد عن خصمنا ستساعدنا بكل تأكيد في مباراة الإياب".

وتابع "ربما كانت لمستنا الأولى غير موفقة في بعض الأحيان، وهذا ما سهل مهمة أتليتكو في الدفاع أمامنا وإبعاد الكرات العرضية وما إلى ذلك".

وأكمل المدرب الألماني "للأسف لم نكن محظوظين ولم نستطع خلق فرص حقيقية للتهديف، ولكننا قمنا بعدد لا بأس به من الأمور الجيدة الأخرى".

وأتم "إذا نجحنا في تسجيل هدف في أية دقيقة في مباراة الإياب، فأجواء أنفيلد ستشكل فارقًا كبيرًا لصالحنا. ففي الذهاب كانت هذه الكفة تسير في اتجاه أتليتكو نظرًا لأن المباراة جرت على ملعبهم، ولذلك أتطلع كثيرًا لمباراة أنفيلد".

وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي عندما لعب بالبدلاء واللاعبين الشباب.

وخسر ليفربول مرة ثانية أمام نابولي في مجموعات دوري الأبطال، قبل أن ينهزم للمرة الثالثة فقط أمام أتليتكو.

كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجاري.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.







































طالع أيضا:

خبر في الجول – الأهلي يشدد على الالتزام ببروتوكول تسلم ميداليات السوبر

أحمد مرتضى: أثق في قرار اتحاد الكرة بتأجيل القمة دون أي ضغط منا

منتخب مصر للشباب يفتتح كأس العرب برباعية في شباك الجزائر

أحمد مرتضى: تذاكر جمهور الزمالك قاربت على النفاد

هل يحتفل الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على هامش مواجهة الأهلي