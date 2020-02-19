هدف ملغي وفرصة محققة في ملخص 72 دقيقة لـ صلاح أمام أتليتكو مدريد

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 00:08

كتب : FilGoal

ليفربول - أتليتكو

شارك محمد صلاح في 72 دقيقة مع ليفربول أمام أتليتكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول خارج ملعبه بهدف دون رد سجله ساؤول في الدقيقة الرابعة، واستبدل صلاح في الدقيقة 72 بنزول أوكسليد تشامبرلين.

وسجل محمد صلاح هدفا في الدقيقة 26 قبل أن يُلغى من حكم اللقاء بسبب التسلل.

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كما أنقذ الدفاع هدف مؤكد من تسديدة رائعة لصلاح في الدقيقة 36.

وكاد صلاح أن يدرك التعادل في الشوط الثاني من رأسية رائعة في الدقيقة 53 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن ليان أوبلاك حارس المرمى.

وتقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد يوم 11 مارس المقبل.

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