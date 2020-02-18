تقرير: إصابة ثنائي الترجي وصعوبة اللحاق بمواجهة الزمالك

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 22:47

كتب : FilGoal

الزمالك - الترجي

تعرض طه الخنيسي وسامح الدربالي ثنائي الترجي التونسي للإصابة ومن المتوقع غيابهم عن مواجهة الزمالك في ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على الزمالك يوم 28 فبراير على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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وكشف موقع "فوت 24" التونسي عن إصابة الثنائي بجانب منح حمدو الهوني ومحمد علي اليعقوبي راحة بسبب الإرهاق.

وأوضح التقرير التونسي أن إصابة الخنيسي وفقا للترجي هي إلتواء على مستوى الكاحل تتطلب الراحة لمدة 21 يوما بعدها يخضع إلى كشوفات جديدة.

أما الدربالي فتعرض لإصابة عضلية خلال مباراة السوبر الإفريقي ويحتاج للراحة لمدة أسبوعين قبل اللجوء لآشعة جديدة.

وأشار الموقع إلى منح الترجي راحة للثنائي حمدو الهوني والمدافع محمد علي اليعقوبي بسبب الشعور بالإرهاق.

ويستعد الترجي لمواجهة البنزرتي غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري التونسي.

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