رسميا - مدرب تونسي يخلف جاريدو ويتولى قيادة النجم الساحلي

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 20:50

كتب : FilGoal

جاريدو - النجم الساحلي - الأهلي

أعلن رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي رسميا تعيين قيس الزواغي كمدير فني جديد للفريق خلفا للإسباني كارلوس جاريدو.

ويعاون نوفل شبيل، الزواغي في قيادة النجم الساحلي الفترة المقبلة بعد التوصل لاتفاق بفسخ عقد جاريدو.

وكشف رئيس النجم الساحلي عبر موقع "فوت 24" أن الزواغي لديه 6 أشهر حتى نهاية الموسم ليثبت أحقيته في قيادة الفريق لفترة أطول.

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وشدد رئيس النجم الساحلي أن تجديد تعاقد الزواغي متوقف على ما يحققه الفريق من نتائج وتحقيق متطلبات الفريق.

وسبق لقيس الزواغي قيادة فريق المستقبل الرياضي بقابس العام الماضي.

ويلعب النجم الساحلي مباراته المقبلة أمام النجم المتلوي يوم الأحد المقبل في الجولة 16 من الدوري التونسي.

ويحتل النجم المركز السادس برصيد 23 نقطة في جدول ترتيب الدوري التونسي بعد مرور 15 جولة.

ويستعد النجم الساحلي لمواجهة الوداد في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 29 فبراير و7 مارس.

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النجم الساحلي جاريدو الزواغي
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