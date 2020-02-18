في الدرجة الثانية - إلغاء مباراة الأولمبي والرجاء بسبب الأمطار

قرر الحكم محمد الحنفي إلغاء مباراة الأولمبي والرجاء في مجموعة بحري بالدرجة الثانية، بسبب سوء أرضية ملعب عز الدين يعقوب الخاص بالنادي السكندري.

وهطلت الأمطار بشدة على ساحل مصر الشمالي مساء يوم الإثنين وصباح اليوم الثلاثاء، ليتأثر الملعب بشدة ويصبح غير قادر على استضافة المباراة.

وقال محمد كيتا المدير الفني للأولمبي: "عمال النادي حاولوا تجهيز الملعب، لكن الأرضية غير صالحة".

وأضاف لـFilGoal.com: "الحنفي عاين الملعب، وقرر إلغاء المباراة".

أما حسن سبيتة المدير التنفيذي للرجاء فقال لـFilGoal.com: "أرض الملعب كانت غير صالحة، ولن نغامر باللاعبين".

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