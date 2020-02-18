تقارير: برشلونة سيدفع الشرط الجزائي في عقد مهاجم ليجانيس

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 13:00

كتب : FilGoal

برايثوايت

قرر نادي برشلونة تفعيل الشرط الجزائي في عقد مارتن برايثوايت مهاجم ديبورتيفو ليجانيس خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفقا لتقارير عدة في إسبانيا.

مارتن براثويت

النادي : ليجانيس

برشلونة

صحيفة "سبورت" الإسبانية نشرت عنوانا قالت فيه: "برشلونة وافق على برايثوايت"، في حين أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت الخبر.

وقالت التقارير إن برشلونة سيدفع مبلغ 20 مليون يورو لضم المهاجم الدنماركي من ليجانيس.

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الدولي الدنماركي صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليجانيس قادما من ميدلسبره في صيف 2019 بمبلغ 5 ملايين يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك برايثوايت في 27 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفا.

ويجيد صاحب الـ28 عاما اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر.

ولعب برايثوايت مع منتخب الدنمارك في 39 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهداف.

وفي حالة انضمام برايث وايت سيكون رابع دنماركي يلعب ويشارك بقميص برشلونة بعد روني إيكلوند وألان سيمونسن ومايكل لاودروب والخامس الذي يتواجد ضمن جدران النادي الكتالوني باحتساب توماس كريستيانسن الذي تواجد مع فريق برشلونة ب وتم تصعيده للفريق الأول دون أن يشارك معه.

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