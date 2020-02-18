رسميا - محترف مصري إلى الدوري النرويجي

أعلن نادي سارسبورج النرويجي ضم الدولي المصري أمير عادل لمدة عام في صفقة انتقال حر.

اللاعب المعروف باسم ألكسندر ياكوبسن انتهى عقده مع فريقه السويدي نوركوبينج.

ولعب أمير عادل ضمن صفوف نوركوبينج منذ صيف 2017.

وأفاد النادي النرويجي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بانضمام اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري النرويجي مطلع أبريل المقبل.

يذكر أن أمير عادل لعب مباراته الدولية الأولى والوحيدة مع منتخب مصر ضد توجو في عهد هيكتور كوبر.

Snadder 😍 Vi gleder oss til å bli mer kjent med deg, Alex 👏🏼🕺🏽 pic.twitter.com/mup7XgiBuV — Sarpsborg 08 (@Sarpsborg08) February 17, 2020

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