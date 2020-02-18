أتلتيكو وليفربول.. هل يرى بطل أوروبا الوجه الحقيقي لملعب واندامتروبوليتانو؟

في الطريق الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا سيكون على ليفربول خوض اختبار "صعب على أي لاعب لكرة القدم" حين يواجه أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بطل أوروبا يحل ضيفا على روخيبلانكوس في ملعب واندامتربوليتانو، الميدان الذي حقق عليه لقب الأبطال في الموسم الماضي حين تغلب على توتنام 2-صفر.

بقائمة كاملة يدخل ليفربول اللقاء، متسلحا بسلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي ووصوله للنقطة 76 بعد 26 مباراة.

أما أتلتيكو، ورغم الغيابات التي ضربت قائمته فإن الفريق سيحاول تعديل مساره بعد احتلال المركز الرابع في الدوري الإسباني بـ40 نقطة وخسارته لكأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد.

ما يجعل المباراة صعبة هو التناقض بين أسلوب لعب الفريقين. فليفربول يواجه معاناة بعض الشيء حين يلعب ضد فرق تجيد الدفاع والانتشار أمام منطقة الجزاء، وهو ما يتميز به أتلتيكو مدريد.

كذلك اعتماد أتليتكو مدريد على الهجوم المرتد قد يُصعب من مهمة دفاع ليفربول الذي يتمركز بعيدا عن مرماه ليكون قريبا من وسط الملعب حتى لا تتواجد مساحات كبيرة بين خطوط الفريق.

سيميوني ضد كلوب

يؤمن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد أن جماهيره ستكون على قدر المسؤولية وتساند الفريق بقوة، قائلا في المؤتمر الصحفي:"الحقيقة هي أنني سعيد للغاية بهذه المواجهة القوية ضد أقوى فريق في العالم".

وأضاف "الملعب سينفجر غدا بأجواء الجماهير، وأنا أثق في جماهيرنا وأيضا في لاعبينا".

وأكمل "ليفربول فريق قوي للغاية وأنا حقا معجب بهم كمنافس لنا". (طالع التفاصيل)

أما يورجن كلوب مدرب ليفربول فيرى أن مواجهة أتليتكو مدريد صعبة على أي لاعب كرة قدم.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة:"مواجهة أتليتكو أحد أصعب الأمور في حياة لاعب كرة القدم".

وأضاف "أعتقد أن فريقنا يمكنه الذهاب لنهائي البطولة وأيضا الفوز باللقب، ولكن لسنا فقط من نستطيع تحقيق ذلك هناك الكثير من الفرق المميزة ونحن من بينهم، وسنحاول إظهار قوتنا".

وأكمل "منذ أن كنت في ألمانيا وأنا معجب بفريق أتليتكو".

وأكمل مشيدا لفريق سيميوني "فريقه يلعب دائما بمستوى رائع مما يجعله واحدا من أفضل الفريق، التقيته مرة واحدة أو مرتين وتبادلنا بعض الرسائل بعد انتصارات كبيرة أو هزائم كبيرة، وغدا سنتنافس للمرة الأولى وهذا سيكون مثيرا للاهتمام". (طالع التفاصيل)

المواجهة الخامسة

4 مباريات سابقة جمعت بين الفريقين. انتصر ليفربول مرة وانتصر أتليتكو مدريد وحسم التعادل نتيجة المباراة مرتين.

سجل أتلتيكو مدريد 4 أهداف في شباك ليفربول وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها الفريق الإنجليزي في شباك الفريق الإسباني.

لم يخسر ليفربول آخر 5 مباريات لعبها في دوري أبطال أوروبا.

الغيابات

يعاني أتليتكو مدريد من عدة غيابات بسبب الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة.

فيغيب كيران تريبييه وهيكتور هيريرا وجواو فيلكس للإصابة مع شكوك حول مشاركة دييجو كوستا.

أما ليفربول فسيفتقد لخدمات شيردان شاكيري المصاب.

التشكيل المتوقع للفريقين

أتليتكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سانتياجو أرياس - ستيفان سافيتش - فيلبي - ساؤول نيجويز

خط الوسط: ماركوس يورنتي - توماس بارتي - كوكي - فيتولو ماتشين

خط الهجوم: أنخيل كوريا - ألفارو موراتا

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنيت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني

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