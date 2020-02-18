بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان.. توخيل يعود من حيث بدأ

مواجهة تجمع بين توماس توخيل المدرب الذي قاد يوما بوروسيا دورتموند قبل توليه مهمة باريس سان جيرمان، ولوسيين فافر الرجل الذي يعرف الدوري الفرنسي جيدا بل وخصمه في دور الـ16 من دوري الأبطال جيدا حينما يواجهه كمدرب للفريق الألماني.

قد تتفاجئي حينما تعلم أن المدربين تواجها 9 مرات فيما بينهما في الدوري الألماني، فاز فافر في 5 مرات وتوخيل 3 وتعادلا مرة.

واليوم ستكون المواجهة العاشرة بين الاثنين لكن هذه المرة في ظروف مختلفة وبطولة مختلفة كليا.

باريس سان جيرمان قدم أداءً جيدا في دور المجموعات، وتصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ولم يفقد سوى نقطتين بعد أن تعادل مع ريال مدريد.

أما دروتموند، فتأهل بعدما جمع 10 نقاط واحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة.

أسلوب الفريقين متشابهة بشكل كبير خصوصا وأن توخيل ولوسيين فافر مدرب دروتموند يحبان الاستحواذ ويعتمدان على أسلوب متشابهة تقريبا، لكن كثرة النجوم في الفريق الفرنسي قد تعطي الأفضلية لهم على الفريق الألماني.

إلا أن توخيل يعلم الكثير عن دورتموند، ليس فقط بسبب دراسته للخصم بشكل جيد، ولكن لتوليه تدريب الفريق في الفترة ما بين 2015 وحتى 2017.

في غرفة المؤتمرات الصحفية

أوضح فافر أن فريقه استعد بشكل جيد لباريس سان جيرمان.

وقال: "للاستعداد لهذا اللقاء قمنا بتحليل بعض من مباريات باريس سان جيرمان. نحن جاهزون لهم، لكنهم فريق خطير للغاية، وأنهوا دور المجموعات بالتفوق على ريال مدريد، وهذا ما يعكس قوتهم".

وأضاف "في النهاية أداء الفريق هو ما سيحدد مصيرنا".

أما توخيل فأبدى سعادته بالعودة لملعب فريقه القديم مؤكدا على أنه يستطيع مواجهة هذا التحدي.

وقال توخيل: "العودة إلى دورتموند بالنسبة لي ستكون مختلفة، لن أكون أنا وسأوجه تحد كبير، وعلينا أن نظهر قوتنا غدا".

المدرب الألماني أكمل "يمكننا مواجهة أي سيناريو في المباراة، يمتازون بالسرعة ومن الضروري توقع كيف يتحركون في الهجوم".

مدرب دورتموند السابق واصل "سيكون من الرائع أن نلعب هنا، ويجب أن نستعد ذهنيا بشكل جيد للمباراة من أجل إظهار قدراتنا". (طالع التفاصيل)

أرقام ما قبل المباراة

التقى الفريقان من قبل في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة اللقاءين.

سجل كل فريق هدفا في مرمى الأخر.

حافظ باريس سان جيرمان على نظافة شباكه 5 مرات في أخر 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

فاز باريس سان جيرمان في 5 مباريات من أخر 6 لعبها في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل الفريقين المتوقع

بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: رومان بوركي

خط الدفاع: لوكاس بستشيك - ماتس هوميلز - مانويل أكانجي

خط الوسط: أشرف حكيمي - إيمري تشان - أكسيل فيتسل - رافائيل جيريرو

خط الهجوم: جادون سانشو - ثورجان هازارد - إرلينج هالاند

باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كايلور نافاس

خط الدفاع: توماس مونييه - برنسيل كيمبيمبي - خوان بيرنات

خط الوسط: إدريسا جانا جاي - ماركو فيراتي - أنخيل دي ماريا

خط الهجوم: نيمار - كيليان مبابي - ماورو إيكاردي

حكم اللقاء

أسند الاتحاد الأوروبي إدارة المباراة للحكم الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز.

صاحب الـ42 عاما أدار 3 مباريات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، و22 مباراة بين الدوري الإسباني ودوري الأبطال والدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا والدوري السعودي.

وسبق للاهوز إدارة مباراة واحدة فقط لباريس سان جيرمان من قبل ضد بايرن ميونيخ في دور المجموعات لموسم 2017-2018 وفاز بها الفريق الفرنسي 3-0

كما أدار 3 مباريات لبوروسيا دورتموند، فاز في واحدة ضد جالاتاسراي وخسر مرتين ضد توتنام ويوفنتوس.

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