رقم مميز ينتظر صلاح في حالة هز شباك أتليتكو مدريد مرتين

ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول الوصول لرقم مميز مع ناديه في حالة تسجيل هدفين في شباك أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء.

ويحل ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا ضيفا على أتلتيكو في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

هز شباك أتليتكو مدريد مرتين ليلة الثلاثاء سيجعل الدولي المصري يصل لهدفه رقم 22 مع ليفربول في المنافسات الأوروبية ليصبح ثاني هدافي الريدز التاريخيين أوروبيا.

فقد أحرز صلاح 20 هدفاً في دوري الأبطال لصالح ليفربول، وهو ثالث هدافي النادي قارياً.

بينما يتصدر ستيفن جيرارد القائمة برصيد 41 هدفاً ويليه مايكل أوين بـ22 هدفاً وهو ما يسعى صلاح للوصول لرقمه واحتلال المركز الثاني خلف جيرارد.

الدولي المصري سجل الـ20 هدفاً في 33 مباراة فقط.

الثنائية التي يتمنى صلاح تسجيلها في شباك يان أوبلاك ستجعله يصل للهدف رقم 20 في كل المسابقات هذا الموسم، وهو ما يتكرر للموسم الثالث على التوالي.

إذ سجل صلاح 14 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري الأبطال.

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كما يرغب لاعب المقاولون العرب السابق في الاقتراب أكثر من رقم روبرتو فيرمينو أكثر من سجل لليفربول خارج ملعبه، فالدولي البرازيلي سجل 39 هدفا خارج أنفيلد في كل المسابقات، بفارق 7 أهداف عن صلاح.

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