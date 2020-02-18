السوبر المصري - فايلر يقرر إغلاق المران الجماعي الأول لـ الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن السويسري ريني فايلر مدرب الفريق قرر غلق المران الجماعي يوم الثلاثاء أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبوظبي.

وبرر عبد الحفيظ قرار فايلر بفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر.

وأضاف مدير الكرة أنه تقرر أيضا نقل ملعب مران الفريق المقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء ليقام على ملعب نادي الوحدة الإماراتي بدلا من ملعب سلطان بن زايد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك على لقب السوبر المصري مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي .

وتواجه الفريقان مرتين في الإمارات في كأس السوبر المصري، تفوق الأهلي في 2015 وفاز الزمالك في 2017.

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