أحمد مرتضى: تذاكر الزمالك في السوبر قاربت على النفاد

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 14:35

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك - احتفالات السوبر

قال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات لمواجهة السوبر المصري إن التذاكر الخاصة بالمباراة اقتربت من النفاد. وذلك في تصريحاته للصحفيين.

وصرح أحمد مرتضى "التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك لمباراة السوبر المحلي قاربت على النفاد".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات في نهائي كأس السوبر المصرية في السابعة مساء.

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سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة صرح يوم الإثنين أن نسبة 60% من تذاكر الزمالك قد بيعت. (طالع التفاصيل)

وتعد تلك هي المرة الثالثة التي تشهد مواجهة بين الأهلي والزمالك في السوبر المحلي في الإمارات، وخلال المرتين الماضيتين فاز الأهلي مرة والزمالك مرة.

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