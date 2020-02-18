حسام غالي: آل سليم طبقوا شعار الأهلي فوق الجميع وليسوا مثل من استفاد منه

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 00:19

كتب : محرر في الجول

حسام غالي

تحدث حسام غالي قائد الأهلي السابق عن حب جمهور الأهلي لعائلة صالح سليم الرئيس التاريخي النادي الأحمر.

وقال حسام غالي لقناة "أبو ظبي الرياضية": "آل سليم أحبوا الأهلي دون أي مصلحة، وهم من أطلقوا شعار الأهلي فوق الجميع وضحوا وأخلصوا من النادي دون أي مقابل".

وتابع "قبل موت طارق سليم زرته في المستشفى وشاهدت حرصه على الأهلي، وكان يحب النادي بإخلاص دون منفعة".

أخبار متعلقة
مرتضى للاعبيه: الأهلي ليس بعبعا وفايلر جيد بالحكام.. انتصروا لتثبتوا ما يحدث في مصر ميدو: كنت أتمنى مقابلة صالح سليم الدرندلي: لا نتوقع أن يجازف فايلر برمضان صبحي في السوبر مرتضى منصور مازحا لـ عبد الله جمعة: سيعذبون شقيقك في الأهلي إذا استفزتهم

وواصل "كابتن صالح محبوب أكثر من الأهلاوية لأنه كان صاحب قرار ويواجه ولا يرضخ لأي ضغوط ولديه عزة نفس رهيبة ووضع الأهلي في مكانة فوق الجميع لا أحد يستطيع الوصول لها".

واستدرك "لذلك آل سليم محبوبون ويطبقون شعار الأهلي فوق الجميع، ليسوا مثل من يقول الأهلي فوق الجميع ويستفيد من الشعار ويضع مصلحته معه".

وأتم "صحيح هناك آخرون يخلصون للنادي ويضعون هذا الشعار فوقهم، لكن آل سليم تحديدا أحبوا الأهلي وأخلصوا له دون أي مقابل".

طالع أيضا

تخفيف عقوبة اتحاد الكرة ضد بيراميدز

تقرير: ليفربول الأقرب للظفر بلاعب نورويتش

اللجنة المنظمة للسوبر المصري: التذاكر المخصصة للزمالك لم تباع كلها بعد

دل بييرو يشيد بصلاح

أيمن أشرف.. رجل فايلر الذي يعرف متطلبات مركزه

رحلة عبد الغني من الشارع إلى دفاع الزمالك

الأهلي حسام غالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 والقنوات الناقلة.. عودة ليلة الأبطال 24 دقيقة | أوروبا
مدرب الزمالك: أداء الفريق ضد الترجي؟ احضروا لنا 50 ألف مشجع وسترون أفضل منه 26 دقيقة | الدوري المصري
ماجواير عن لقطته مع باتشواي: رد فعلي كان طبيعيا.. لم أقصد الإيذاء أبدا 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمير مرتضى: لا يوجد مبرر لإقامة قمة الدوري.. لكننا جاهزون لخوضها ساعة | الدوري المصري
حسام غالي: آل سليم طبقوا شعار الأهلي فوق الجميع وليسوا مثل من استفاد منه ساعة | الدوري المصري
ريبيتش يواصل التألق.. أسقط تورينو ليقود ميلان للانتصار ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك