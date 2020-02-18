حسام غالي: آل سليم طبقوا شعار الأهلي فوق الجميع وليسوا مثل من استفاد منه

تحدث حسام غالي قائد الأهلي السابق عن حب جمهور الأهلي لعائلة صالح سليم الرئيس التاريخي النادي الأحمر.

وقال حسام غالي لقناة "أبو ظبي الرياضية": "آل سليم أحبوا الأهلي دون أي مصلحة، وهم من أطلقوا شعار الأهلي فوق الجميع وضحوا وأخلصوا من النادي دون أي مقابل".

وتابع "قبل موت طارق سليم زرته في المستشفى وشاهدت حرصه على الأهلي، وكان يحب النادي بإخلاص دون منفعة".

وواصل "كابتن صالح محبوب أكثر من الأهلاوية لأنه كان صاحب قرار ويواجه ولا يرضخ لأي ضغوط ولديه عزة نفس رهيبة ووضع الأهلي في مكانة فوق الجميع لا أحد يستطيع الوصول لها".

واستدرك "لذلك آل سليم محبوبون ويطبقون شعار الأهلي فوق الجميع، ليسوا مثل من يقول الأهلي فوق الجميع ويستفيد من الشعار ويضع مصلحته معه".

وأتم "صحيح هناك آخرون يخلصون للنادي ويضعون هذا الشعار فوقهم، لكن آل سليم تحديدا أحبوا الأهلي وأخلصوا له دون أي مقابل".

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