مرتضى للاعبيه: الأهلي ليس بعبعا وفايلر جيد بالحكام.. انتصروا لتثبتوا ما يحدث في مصر

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 23:04

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - فايلر

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسائل للاعبي فريقه قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري.

وقال مرتضى منصور للاعبيه: "الترجي أقوى من الأهلي 100 مرة وأنتم نجحتم في الفوز على الترجي".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الزمالك "لا تفسدوا فرحتكم بحصد لقب السوبر الإفريقي، بعدم الفوز على الأهلي. أظهروا بنفس الإرادة والروح وستنتصرون على الأهلي".

أخبار متعلقة
مرتضى منصور مازحا لـ عبد الله جمعة: سيعذبون شقيقك في الأهلي إذا استفزتهم الدرندلي: لا نتوقع أن يجازف فايلر برمضان صبحي في السوبر أيمن أشرف.. رجل فايلر "الذي يعرف متطلبات مركزه" مؤتمر فايلر: فزنا بثلاثية لكنني لست راضيا عن الأداء.. وبادجي يحتاج الوقت للتأقلم

وتابع "الأهلي ليس بعبعا. انتصروا عليهم لتثبتوا أنهم يفوزون في مصر بالمساعدة الخارجية".

وأكمل حديثه قائلا: "لا للخوف من الأهلي. أعطي الزمالك حكاما أجانب وتقنية الفيديو ولن نخسر أي بطولة".

ويرى مرتضى منصور "فايلر مدرب "جامد جدا" ولكن بالحكام. انتصروا على الأهلي لتثبتوا أنهم يفوزون في مصر بالحكام".

وأشار "كل البطولات التي حصدها الزمالك مؤخرا كانت بتحكيم أجنبي".

وأردف "خسرنا لقاء السوبر الأخير أمام الأهلي بسبب سوء التشكيل في البداية، وعندما عاد كل لاعب لمركزه الطبيعي سجلنا هدفين وأهدر الأهلي الوقت حتى نهاية المباراة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في الإمارات في السوبر المصري.

وتوج الزمالك مؤخرا بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في قمة السوبر من هنا

طالع أيضا

تخفيف عقوبة اتحاد الكرة ضد بيراميدز

تقرير: ليفربول الأقرب للظفر بلاعب نورويتش

اللجنة المنظمة للسوبر المصري: التذاكر المخصصة للزمالك لم تباع كلها بعد

دل بييرو يشيد بصلاح

أيمن أشرف.. رجل فايلر الذي يعرف متطلبات مركزه

رحلة عبد الغني من الشارع إلى دفاع الزمالك

السوبر المصري الزمالك الأهلي مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 والقنوات الناقلة.. عودة ليلة الأبطال 23 دقيقة | أوروبا
مدرب الزمالك: أداء الفريق ضد الترجي؟ احضروا لنا 50 ألف مشجع وسترون أفضل منه 25 دقيقة | الدوري المصري
ماجواير عن لقطته مع باتشواي: رد فعلي كان طبيعيا.. لم أقصد الإيذاء أبدا 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمير مرتضى: لا يوجد مبرر لإقامة قمة الدوري.. لكننا جاهزون لخوضها ساعة | الدوري المصري
حسام غالي: آل سليم طبقوا شعار الأهلي فوق الجميع وليسوا مثل من استفاد منه ساعة | الدوري المصري
ريبيتش يواصل التألق.. أسقط تورينو ليقود ميلان للانتصار ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك