مرتضى للاعبيه: الأهلي ليس بعبعا وفايلر جيد بالحكام.. انتصروا لتثبتوا ما يحدث في مصر

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسائل للاعبي فريقه قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري.

وقال مرتضى منصور للاعبيه: "الترجي أقوى من الأهلي 100 مرة وأنتم نجحتم في الفوز على الترجي".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الزمالك "لا تفسدوا فرحتكم بحصد لقب السوبر الإفريقي، بعدم الفوز على الأهلي. أظهروا بنفس الإرادة والروح وستنتصرون على الأهلي".

وتابع "الأهلي ليس بعبعا. انتصروا عليهم لتثبتوا أنهم يفوزون في مصر بالمساعدة الخارجية".

وأكمل حديثه قائلا: "لا للخوف من الأهلي. أعطي الزمالك حكاما أجانب وتقنية الفيديو ولن نخسر أي بطولة".

ويرى مرتضى منصور "فايلر مدرب "جامد جدا" ولكن بالحكام. انتصروا على الأهلي لتثبتوا أنهم يفوزون في مصر بالحكام".

وأشار "كل البطولات التي حصدها الزمالك مؤخرا كانت بتحكيم أجنبي".

وأردف "خسرنا لقاء السوبر الأخير أمام الأهلي بسبب سوء التشكيل في البداية، وعندما عاد كل لاعب لمركزه الطبيعي سجلنا هدفين وأهدر الأهلي الوقت حتى نهاية المباراة".

video:1

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في الإمارات في السوبر المصري.

وتوج الزمالك مؤخرا بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في قمة السوبر من هنا

طالع أيضا

تخفيف عقوبة اتحاد الكرة ضد بيراميدز

تقرير: ليفربول الأقرب للظفر بلاعب نورويتش

اللجنة المنظمة للسوبر المصري: التذاكر المخصصة للزمالك لم تباع كلها بعد

دل بييرو يشيد بصلاح

أيمن أشرف.. رجل فايلر الذي يعرف متطلبات مركزه

رحلة عبد الغني من الشارع إلى دفاع الزمالك