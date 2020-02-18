حارس أتليتكو مدريد: سنعاني جميعا من صلاح وماني وفيرمينو

يتوقع يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد أن يتسبب ثلاثي هجوم ليفربول الناري، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في إزعاج شديد لفريقه في لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

ويحل ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا ضيفا على أتلتيكو في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

وقال أوبلاك في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "كل أعضاء فريق ليفربول مميزون، ليس صلاح وماني وفيرمينو فققط".

وأضاف الحارس السلوفيني "نحن بحاجة للقلق بشأنهم جميعًا، فكل لاعب منهم يقوم بمجهود لا يصدق".

وتابع "صلاح وماني وفيرمينو سيتسببون في إزعاج كبير لنا جميعا، الإحصائيات لا تكذب".

وأكمل "علينا أن نتوخى الحذر في الكرات الثابتة أيضا".

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أتليتكو مدريد يعاني في الدوري الإسباني هذا الموسم إذ يحتل المركز الرابع حاليا، خلف ريال مدريد وبرشلونة وخيتافي.

فيما يبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الأخير لعب مباراة أقل.

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