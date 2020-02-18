مدرب الزمالك: أداء الفريق ضد الترجي؟ احضروا لنا 50 ألف مشجع وسترون أفضل منه

تحدث سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك عن أهمية دعم جماهير الفريق الأبيض لتحقيق نتائج جيدة.

وفاز الزمالك على الترجي 3-1 ليتوج بكأس السوبر الإفريقي، قبل مواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل على شرف كأس السوبر المصري.

وقال الشيشيني لقناة "أون سبورت" ردا على الفارق بين أداء الزمالك ضد الترجي وأداءه في الدوري: "احضروا لنا 50 ألف مشجع في المدرجات وسترون أفضل من ذلك".

وواصل "نلعب في الدوري بحضور ألفين مشجع على الأكثر، وحصدنا 7 نقاط من 3 مباريات على ملعبنا في دوري أبطال إفريقيا لأننا نلعب بحضور 10 آلاف و15 ألف مشجع".

ثم أضاف "الزمالك والأهلي يحتاجان جماهيرهما في مباريات ربع نهائي دوري الأبطال".

وانتقل الشيشيني للحديث عن الانتقادات الموجهة للجهاز الفني بسبب رفض تعيين مدرب أحمال.

وأوضح "كل أعضاء الجهاز الفني لديهم خبرة كبيرة في التدريب ونعرف كيفية التعامل مع الأحمال، طالما لا نمتلك إصابات وننهي المباريات بشكل جيد فهذا يعني أننا نسير بشكل جيد".

وأكمل "نلعب كل 4 أيام ونحافظ على الحالة البدنية للاعبين الذين يشاركون في المباريات ونرفع الحمل على الغائبين".

وعن مباراة السوبر المقبلة ضد الأهلي، قال: "هذه مباراة بطولة ولا نستعجل فيها الفوز".

وواصل "نشعر بالتفاؤل بعد مباراة الترجي، وبالتأكيد اختلفت نظرة الأهلي لنا بعد الأداء الذي قدمناه في السوبر الإفريقي".

وأتم "نحترم بعضنا وكل فريق لديه الرغبة في الفوز وإسعاد جماهيره".

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