أمير مرتضى: لا يوجد مبرر لإقامة قمة الدوري.. لكننا جاهزون لخوضها

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 00:22

كتب : FilGoal

حسين الشحات - طارق حامد - الأهلي - الزمالك

لا يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أي مبرر لإقامة قمة الدوري مع الأهلي يوم 24 فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي والزمالك مباراة الدور الأول من الدوري يوم 24 فبراير الجاري، بعد 4 أيام من لقاء السوبر المصري في أبو ظبي.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة أبو ظبي: "بالتأكيد نحن جاهزون لخوض المباراة في موعدها ولكن ليس هذا أفضل ما يمكن".

أخبار متعلقة
حسام غالي: آل سليم طبقوا شعار الأهلي فوق الجميع وليسوا مثل من استفاد منه مرتضى للاعبيه: الأهلي ليس بعبعا وفايلر جيد بالحكام.. انتصروا لتثبتوا ما يحدث في مصر مدرب الإسماعيلي: الكل جاهز لمواجهة بيراميدز.. مباريات الكأس دائما خارج التوقعات ميدو: كنت أتمنى مقابلة صالح سليم

وأوضح "هناك ازدواجية في المعايير، قبل أسبوعين قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في الدوري بسبب خوض جولة الحسم في مجموعات دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "الآن نمر بنفس الموقف والأهلي والزمالك أمامهما مباريات قوية جدا وحاسمة في إفريقيا، ولكن اتحاد الكرة قرر إقامة المباراة في موعدها".

وأتم تصريحاته "إذا سألت الجهاز الفني للزمالك بالتأكيد سيفضل تأجيل المباراة، ولكننا جاهزون لخوض القمة في موعدها".

طالع أيضا

تخفيف عقوبة اتحاد الكرة ضد بيراميدز

تقرير: ليفربول الأقرب للظفر بلاعب نورويتش

اللجنة المنظمة للسوبر المصري: التذاكر المخصصة للزمالك لم تباع كلها بعد

دل بييرو يشيد بصلاح

أيمن أشرف.. رجل فايلر الذي يعرف متطلبات مركزه

رحلة عبد الغني من الشارع إلى دفاع الزمالك

الأهلي الزمالك أمير مرتضى الدوري المصري السوبر المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 والقنوات الناقلة.. عودة ليلة الأبطال 22 دقيقة | أوروبا
مدرب الزمالك: أداء الفريق ضد الترجي؟ احضروا لنا 50 ألف مشجع وسترون أفضل منه 24 دقيقة | الدوري المصري
ماجواير عن لقطته مع باتشواي: رد فعلي كان طبيعيا.. لم أقصد الإيذاء أبدا 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمير مرتضى: لا يوجد مبرر لإقامة قمة الدوري.. لكننا جاهزون لخوضها ساعة | الدوري المصري
حسام غالي: آل سليم طبقوا شعار الأهلي فوق الجميع وليسوا مثل من استفاد منه ساعة | الدوري المصري
ريبيتش يواصل التألق.. أسقط تورينو ليقود ميلان للانتصار ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك