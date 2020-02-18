أمير مرتضى: لا يوجد مبرر لإقامة قمة الدوري.. لكننا جاهزون لخوضها

لا يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أي مبرر لإقامة قمة الدوري مع الأهلي يوم 24 فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي والزمالك مباراة الدور الأول من الدوري يوم 24 فبراير الجاري، بعد 4 أيام من لقاء السوبر المصري في أبو ظبي.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة أبو ظبي: "بالتأكيد نحن جاهزون لخوض المباراة في موعدها ولكن ليس هذا أفضل ما يمكن".

وأوضح "هناك ازدواجية في المعايير، قبل أسبوعين قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في الدوري بسبب خوض جولة الحسم في مجموعات دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "الآن نمر بنفس الموقف والأهلي والزمالك أمامهما مباريات قوية جدا وحاسمة في إفريقيا، ولكن اتحاد الكرة قرر إقامة المباراة في موعدها".

وأتم تصريحاته "إذا سألت الجهاز الفني للزمالك بالتأكيد سيفضل تأجيل المباراة، ولكننا جاهزون لخوض القمة في موعدها".

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