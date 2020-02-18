خبر في الجول – إلحاح من رمضان للمشاركة في السوبر.. وهذا موقف فايلر

يلح رمضان صبحي جناح الأهلي للمشاركة في السوبر المصري، بعد أن انضم للتدريبات الجماعية قبل أيام.

اللاعب المعار من هدرسفيلد الإنجليزي يغيب عن الفريق منذ حوالي شهرين بسبب إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، إلا أنه عاد للمشاركة وألح على ريني فايلر المدير الفني للفريق للمشاركة في مباراة الزمالك يوم الخميس، مشددا على جاهزيته الكاملة للقاء حسبما علم FilGoal.com.

ولكن، ما هو موقف فايلر؟

حسبما علم FilGoal.com، فإن فايلر لا يفضل المغامرة برمضان خوفا من عدم جاهزيته الكاملة.

ويرى فايلر أنه بحاجة إلى رمضان بشكل كبير في مواجهتي صن داونز الجنوب إفريقي في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يتابع الجهاز الفني للأهلي حالة رمضان صبحي عن كثب حتى موعد المواجهة للوقوف على مدى جاهزيته للمشاركة سواء بشكل أساسي أو كبديل.

وسجل رمضان هذا الموسم 4 أهداف في 6 مباريات خاضها بالقميص الأحمر.

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