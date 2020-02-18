ضربة موجعة لتوتنام.. سون يخضع لعملية جراحية

أكد نادي توتنام خضوع لاعبه الكوري سون هيونج مين لعملية جراجية ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وأفاد النادي عبر موقعه "سون سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في ذراعه الأيمن".

وأضاف البيان "تعرض لاعب منتخب كوريا الجنوبية للإصابة خلال الفوز على أستون فيلا يوم الأحد".

سجل سون ثنائية في شباك رفاق أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" بالمباراة التي انتهت بالفوز 3-2.

ومن المتوقع أن يغيب سون بسبب هذه الإصابة لعدة أسابيع.

النجم الكوري الجنوبي سجل 16 هدفا وصنع 9 خلال 32 مباراة لعبها لتوتنام هذا الموسم.

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