الترسانة لـ في الجول: اجتماع لتحديد مصير محمد صلاح.. ومصدر: النادي اتخذ قراره

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 12:03

كتب : رضا السنباطي

محمد صلاح - الزمالك

قال طارق سعيد رئيس الترسانة إن مجلس إدارة النادي سيجتمع يوم الثلاثاء لتحديد مصير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة محمد صلاح المدير الفني سواء بالاستمرار أو الرحيل بعد الخسارة من جمهورية شبين. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح سعيد قائلا: "هناك اجتماع مساء يوم الثلاثاء لتحديد مصير الجهاز الفني بقيادة محمد صلاح سواء بالاستمرار أو الرحيل بعد الخسارة من جمهورية شبين".

وأضاف "تربطنا علاقة جيدة بالمدير الفني لكن موقف الفريق صعب حاليا".

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وواصل "سنتخذ قرارا مساء الثلاثاء من أجل مصلحة الفريق".

وكان FilGoal.com قد علم من مصدر في مجلس الإدارة أنه سيتم الاتفاق مع محمد صلاح على الرحيل وسيكون بالتراضي نظرا لوجود شرط جزائي في عقده يقدر بـ500 ألف جنيه بين الطرفين.

وسيتم تشكيل الجهاز الفني الجديد وترتيبه الخامس للموسم الجاري، وتوجد عدة أسماء مرشحة أبرزها شاكر عبد الفتاح وعلاء نوح.

وطرح اسم محمد صلاح في وقت سابق لتدريب نادي القناة منذ أقل من شهر خلفا لحمزة الجمل.

وخسر الترسانة بنتيجة 2-1 من جمهورية شبين يوم الإثنين ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من منافسات مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية.

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