اختر التشكيل التاريخي لـ الأهلي.. جيل أبو تريكة يكتسح وحسام حسن موجود

عماد متعب أم حسام حسن؟ وائل جمعة أم ماهر همام؟ ثابت البطل أم عصام الحضري؟

من يشكل فريقك المثالي للنادي الأهلي عبر التاريخ؟

قبل الموعد المرتقب في السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، يقدم FilGoal.com لأصدقائه فرصة اختيار التشكيل التاريخي للأهلي.

شكل فريقك وشاركه مع أصدقائك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حتى الآن، وائل جمعة النجم الأسبق للقلعة الحمراء هو اللاعب الأكثر اختيارا، ومعه العديد من لاعبي جيله الذي حصد بطولات لا حصر لها.

وحسام حسن، ضمن التشكيل الأساسي وفقا للأصوات التي حصل عليها.

هيا شكل فريقك وشاركه مع أصدقائك

ووفقا لاختيارات قراء FilGoal.com حتى الآن فإن التشكيل التاريخي للأهلي هو:

حارس المرمى: عصام الحضري

الدفاع: جيلبرتو - عماد النحاس - وائل جمعة - أحمد فتحي

وسط الملعب: محمد أبو تريكة - حسام غالي - محمد بركات

الهجوم: عماد متعب - حسام حسن - محمود الخطيب

الاحتياطي: ثابت البطل - إبراهيم حسن - علي معلول - محمد شوقي - مجدي عبد الغني - فلافيو أمادو - خالد بيبو

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