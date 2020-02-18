اختر التشكيل التاريخي لـ الزمالك.. لاعبان في الجيل الحالي ضمن الأكثر انتقاءً

جمال عبد الحميد أم عبد الحليم علي؟ مدحت عبد الهادي أم أشرف قاسم؟ نادر السيد أم عبد الواحد السيد؟

من يشكل فريقك المثالي لنادي الزمالك عبر التاريخ؟

قبل الموعد المرتقب في السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، يقدم FilGoal.com لأصدقائه فرصة اختيار التشكيل التاريخي للزمالك.

شكل فريقك وشاركه مع أصدقائك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حتى الآن، حازم إمام النجم الأسبق للقلعة البيضاء هو اللاعب الأكثر اختيارا، ومحمود عبد الرحيم "جنش" هو صاحب أكبر عدد من الأصوات في حراسة المرمى.

طارق حامد ليس ضمن التشكيلة الأساسية، لكن وفقا للأصوات التي حصل عليها فهو موجود على مقاعد البدلاء.

هيا شكل فريقك وشاركه مع أصدقائك

ووفقا لاختيارات قراء FilGoal.com حتى الآن فإن التشكيل التاريخي للزمالك هو:

حارس المرمى: جنش

الدفاع: أحمد رمزي - إبراهيم يوسف - أشرف قاسم - مدحت عبد الهادي

وسط الملعب: حسن شحاتة - فاروق جعفر - حازم إمام

الهجوم: حمادة إمام - حسام حسن - عبد الحليم علي

الاحتياطي: عبد الواحد السيد - إبراهيم حسن - هشام يكن - تامر عبد الحميد - طارق حامد - جمال عبد الحميد - إيمانويل أمونيكي

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